نشست چارچوب هماهنگی به تعویق افتاد

نوری مالکی؛ گزینه اصلی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق

3 ساعت پیش

دو منبع آگاه به کوردستان۲۴ اعلام کردند که نشست امروز چارچوب هماهنگی برای تعیین‌تکلیف نامزد نخست‌وزیری برگزار نمی‌شود و به روز آینده موکول شده است.

شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، رحیم عبودی از رهبران جریان حکمت و عبدالرحمن جزایری، شخصیت نزدیک به چارچوب هماهنگی، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشتند: «قرار بود امروز نشست چارچوب هماهنگی برای نهایی‌کردن نامزد نخست‌وزیری عراق برگزار شود، اما این نشست به فردا موکول شده است.»

این دو منبع در خصوص علت تعویق نشست اشاره کردند که عمار حکیم، رهبر جریان حکمت و قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق، برای شرکت در مراسم ترحیم برادر مرجع عالی‌قدر شیعیان به نجف رفته‌اند و امکان حضور در جلسه را ندارند؛ به همین دلیل برگزاری نشست به فردا موکول شده است.

قرار است در هفته جاری، چارچوب هماهنگی نامزد نهایی نخست‌وزیری عراق را معرفی کند و در این میان، نام نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، به عنوان گزینه قدرتمند برای تصدی این پست مطرح شده است.