هشدار هسد: دمشق توافق شرق حلب را نقض کرده و وضعیت خطرناک است
هسد میگوید دولت دمشق به توافق بینالمللی برای تحویل مناطق شرق حلب پایبند نبود
نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) روز، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در بیانیهای رسمی اعلام کردند که دولت دمشق مفاد توافقنامهی منعقد شده را نقض کرده است. بر اساس این توافق، نیروهای دولتی سوریه تنها پس از خروج کامل نیروهای هسد از دو شهر «دیر حافر» و «مسکنه» مجاز به ورود به این مناطق بودند، اما دمشق بر خلاف تعهدات عمل کرده است.
در این بیانیه آمده است: «دمشق منتظر تکمیل فرایند عقبنشینی نیروهای ما نشد و بهطور مستقیم نیروهای خود را وارد شهرها کرد.» هسد هشدار داده است که این اقدام، شرایط بسیار خطرناکی را به وجود آورده که ممکن است پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد.
در پایان این اطلاعیه، نیروهای دموکراتیک سوریه از طرفهای بینالمللی ناظر بر این توافق درخواست کردند که برای جلوگیری از درگیری و وخامت بیشتر اوضاع، بهسرعت مداخله کنند و دمشق را ملزم به رعایت بندهای توافقنامه نمایند.