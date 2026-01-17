حمایت رئیس اقلیم کوردستان از به رسمیت شناختن حقوق کوردها در سوریه

3 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، ضمن ابراز حمایت از فرمان جدید ریاست‌جمهوری سوریه مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق کوردها، این اقدام را گامی بنیادین برای ساخت سوریه‌ای جدید و باثبات دانست که در آن حقوق تمام مؤلفه‌ها محفوظ بماند.

به گزارش وب‌سایت ریاست اقلیم، نچیروان بارزانی از فرمان احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، که روز گذشته صادر شد و در آن کوردها به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصیل این کشور شناخته شده‌اند، قدردانی کرد.

رئیس اقلیم کوردستان این تصمیم را اقدامی سیاسی و حقوقی صحیح و ارزشمند توصیف کرد که موجب تضمین حقوق همگان و حفاظت از هویت ملی کورد در سوریه خواهد شد.

نچیروان بارزانی در پیام خود اشاره کرد که احترام به تکثر و برابری نه‌تنها موجب تفرقه نمی‌شود، بلکه منبع قدرت، ستون ثبات و عامل تقویت همزیستی ملی محسوب می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که ارزش واقعی این تصمیمات زمانی آشکار می‌شود که به قانون قابل‌اجرا تبدیل و در قانون اساسی آینده‌ی سوریه تثبیت شوند تا از مصونیتی دائمی برخوردار گردند.

اقلیم کوردستان ضمن اعلام حمایت از هرگونه تلاشی که هدف آن ایجاد دولتی فراگیر و عاری از تبعیض در سوریه باشد، حفظ حقوق سیاسی و فرهنگی همگان را عاملی کلیدی برای تقویت امنیت منطقه می‌داند. رئیس اقلیم کوردستان از تمام طرف‌های ذی‌ربط خواست تا به دور از خشونت و با هماهنگی، سازوکارهای روشنی را برای اجرایی کردن این فرمان تدوین کنند.