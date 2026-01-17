وزرای خارجهی عراق و ترکیه بر ثبات سیاسی در منطقه تأکید کردند
بررسی تنشهای میان آمریکا و ایران در گفتوگوی تلفنی فؤاد حسین و هاکان فیدان
فؤاد حسین و هاکان فیدان، وزرای امور خارجهی عراق و ترکیه، ضمن بررسی مسائل جاری منطقه و بهویژه تنشهای میان آمریکا و ایران، بر لزوم حمایت از ثبات سیاسی عراق و گسترش همکاریهای دوجانبه تأکید کردند.
وزارت امور خارجهی عراق روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، اعلام کرد که فؤاد حسین در تماسی تلفنی با همتای ترکیهای خود گفتوگو کرده است. در این مکالمه، روابط دوجانبه میان بغداد و آنکارا و راهکارهای توسعهی همهجانبهی آن مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی وضعیت عمومی منطقه، بهویژه تنشهای موجود میان آمریکا و ایران و تأثیرات آن بر امنیت خاورمیانه، از محورهای اصلی این رایزنی بود. وزیر خارجهی عراق همچنین جزئیات مقدمات سفر قریبالوقوع خود به تهران را با هاکان فیدان در میان گذاشت. دو طرف بر اهمیت تحکیم هماهنگیهای منطقهای در راستای منافع عالی ملتهای منطقه توافق نظر داشتند.