عراق و فرانسه پیرامون وضعیت تهران و امنیت منطقه به رایزنی پرداختند

1 ساعت پیش

در چارچوب تلاش‌های مستمر بغداد برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، فواد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق، پیش از سفر قریب‌الوقوع خود به تهران، پایتخت ایران، سلسله تماس‌ها و دیدارهای دیپلماتیکی را با کشورهای تصمیم‌گیرنده آغاز کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فواد حسین تماسی تلفنی با ژان نوئل بارو، وزیر امور اروپا و خارجه‌ی فرانسه، برقرار کرده است. طرفین در این گفت‌وگو، ضمن بررسی روابط دوجانبه و توسعه‌ی هماهنگی‌های سیاسی، به عنوان محور اصلی مذاکرات، در خصوص تنش‌های مداوم میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن بر امنیت منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وزیر امور خارجه‌ی فرانسه نیز در این گفت‌وگو، مواضع کشورش و اروپا را در قبال چگونگی تعامل با تهران در مرحله‌ی کنونی مورد بازبینی قرار داد.

بر اساس برنامه‌ی اعلام‌شده، فواد حسین امروز یکشنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در سفری رسمی وارد تهران می‌شود. طبق اطلاعات موجود، وزیر امور خارجه‌ی عراق با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار خواهد کرد. هدف اصلی این سفر، بررسی روابط بغداد و تهران و یافتن راهکاری برای آرام‌سازی تنش‌های شدید ایجادشده میان واشنگتن و تهران عنوان شده است.

در همین راستا، وزیر امور خارجه‌ی عراق تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه‌ی عربستان سعودی و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، انجام داده است. در این تماس‌ها بر ضرورت گفت‌وگو و یکپارچه‌سازی مواضع جهت جلوگیری از هرگونه تشدید نظامی که ثبات منطقه را به خطر اندازد، تأکید شده است.

این تحرکات دیپلماتیک عراق پس از آن صورت می‌گیرد که محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در اواخر سال ۲۰۲۵ فاش کرد که تلاشی جدی برای میزبانی بغداد از مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان است. وزارت امور خارجه‌ی ایران نیز از این ابتکار عراق برای احیای میز مذاکرات با واشنگتن استقبال کرده است.

در پایان این تماس‌ها، طرفین بر تداوم هماهنگی‌ها در روزهای آینده با هدف حمایت از گفت‌وگو و کاهش سطح تنش‌ها توافق کردند.