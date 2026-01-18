فؤاد حسین با مقامات عالی‌رتبه‌ی ایران دیدار خواهد کرد

4 ساعت پیش

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، امروز یکشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در رأس هیئتی رسمی وارد تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است وزیر امور خارجه‌ی عراق در جریان این سفر با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و شماری دیگر از مقامات ایرانی دیدار و گفت‌وگو کند.

محور اصلی مذاکرات فؤاد حسین، بررسی روابط دوجانبه میان دو کشور، تحولات منطقه و تنش‌های جاری است. هدف از این گفت‌وگوها، تقویت ثبات و حمایت از گفت‌وگوهای منطقه‌ای عنوان شده است.

فؤاد حسین پس از استقبال رسمی توسط عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، در پلتفرم «ایکس» نوشت: «امروز در سفری رسمی وارد تهران، پایتخت ایران شدیم. در خلال این سفر، دیدارهای مهمی با رئیس‌جمهور اسلامی ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه انجام خواهیم داد.»