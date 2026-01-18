دیدبان حقوق بشر سوریه: ارتش عربی سوریه بر روستاهای شرق دیرالزور مسلط شد
ارتش عربی سوریە در حومهی دیرالزور در حالی پیشروی است
دیدبان حقوق بشر سوریه امروز یکشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که تغییرات سریعی در نقشهی نظامی شرق سوریه رخ داده و روستاهای شرق دیرالزور بهطور کامل تحت کنترل ارتش عربی سوریه قرار گرفته است.
دیدبان حقوق بشر سوریه با اشاره به وضعیت میدانی در مناطق دیگر تصریح کرد که وضعیت شهرک «طبقه» ناپایدار است و حدود ۷۵ درصد از مساحت این شهرک به کنترل ارتش سوریه درآمده است. این پیشرویها در حالی صورت میگیرد که گزارشهایی مبنی بر وجود «خیانت» در صفوف نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) منتشر شده است؛ بهگونهای که شماری از اعضای عرب این نیروها، جبهههای نبرد را ترک کردهاند.
در خصوص وضعیت امنیتی و انسانی، خطر بزرگی زندانهای رقه را تهدید میکند؛ مکانی که بیش از دو هزار جنگجوی داعش در آن محبوس هستند. همزمان، به دلیل درگیریها و تغییر شرایط میدانی، موجی از آوارگی ساکنان رقه به سوی مناطق امن آغاز شده است.
در صحنهی بینالمللی، ایالات متحدهی آمریکا تاکنون هیچ واکنش رسمی یا پاسخی به درخواستهای نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و رویدادهای امروز سوریه نشان نداده است.