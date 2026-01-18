شورای استانداری انبار۲۴: نیروهای ما در حالت آمادهباش کامل هستند
رئیس کمیتهی امنیتی شورای استانداری انبار از اشراف کامل بر داخل مرز سوریه خبر داد
شورای استانداری انبار در گفتوگو با کوردستان۲۴ فاش کرد که منابع ویژهای در داخل خاک سوریه برای رصد تحرکات داعش در اختیار دارد.
سعد غازی، رئیس کمیتهی امنیتی شورای استانداری انبار، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که نیروهای امنیتی با توجه به ناآرامیهای سوریه در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و اوضاع را بهدقت رصد میکنند. وی افزود که مرز انبار با سوریه مجهز به دوربینهای نظارتی و سیمخاردار شده است.
وی تصریح کرد که عراق ضمن داشتن هماهنگی نظامی با «حاکمیت جدید دمشق» برای مقابله با داعش و قاچاقچیان مواد مخدر، دارای منابع ویژهای در داخل خاک سوریه است که اطلاعات مربوط به نقشههای داعش را منتقل میکنند.
سعد غازی همچنین اشاره کرد که اخیراً تحرکات داعش بهصورت گروههای کوچک چهار تا هفت نفره در بیابانهای انبار مشاهده شده است و به همین دلیل نیروها در وضعیت آمادهباش قرار گرفتهاند.