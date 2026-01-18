2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، ضمن حمایت از توافق آتش‌بس بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که این توافق به تجزیه پایان می‌دهد و دوره ادغام نیروها و ایجاد یک سوریه متحد و فراگیر آغاز می‌شود.

یکشنبه ۱۸ ژانویه، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا، دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک را برای تلاش‌ها در راستای رسیدن به توافق آتش‌بس امروز می‌ستاید، که زمینه را برای آغاز گفت‌وگو و هماهنگی برای ایجاد یک سوریه متحد فراهم می‌کند.

باراک گفت: دو رهبر که دارای دیدگاه مشترک برای نجات کشور و مردم خود از ستم هستند، اکنون برای تحقق آینده‌ای درخشان‌تر برای همه سوری‌ها متحد شده‌اند. این توافق و آتش‌بس یک نقطه عطف مهم است که در آن مخالفان سابق شراکت را به جای تجزیه ‌انتخاب می‌کنند.

همچنین تاکید کرده است: کوردها بخشی جدایی‌ناپذیر از سوریه هستند و ایالات متحده آمریکا امیدوارانه به ادغام بدون مشکل شرکای تاریخی ما در جنگ علیه داعش، با جدیدترین عضو ائتلاف بین‌المللی می‌نگرد. این در حالی است که در جنگ مستمر و طولانی‌ مدت علیه تروریسم، به پیش می‌رویم.

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت: کار دشوار اجرای جزئیات یک توافق فراگیر برای ادغام، اکنون آغاز می‌شود و ایالات متحده آمریکا در هر مرحله‌ای قویا از این روند حمایت می‌کند. همزمان منافع مهم امنیت ملی خود را در نابودی بقایای داعش و پیشبرد طرح شجاعانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا برای برقراری صلح در خاورمیانه، حفظ می‌کنیم.

او اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا به طور اخص در راستای مبارزه با تهدیدات داعش، ترغیب شده است که زمینه را برای ورود همه شرکای کورد به یک سوریه متحد و فراگیر که منافع و حقوق همه شهروندانش را حفظ می‌کند، فراهم کند. همزمان پیشبرد اهداف مشترک صلح‌آمیز و اتحاد میهنی است از طریق هماهنگ ساختن رویه‌های مختلف منافع در یک کانال واحد.

