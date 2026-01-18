رئیسجمهور سوریه از پرزیدنت بارزانی و دونالد ترامپ و رهبران جهان قدردانی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیسجمهور سوریه پس از اعلام امضای توافق با نیروهای سوریه دموکراتیک، از ایفای نقش پرزیدنت بارزانی و دونالد ترامپ قدردانی و اعلام کرد که این رهبران پیگیرانه با آنها در تماس بودهاند، تا سوریه از تجزیه نجات پیدا کند و به سوی ثبات برود.
یکشنبه ۱۸ ژانویه، احمد الشرع، رئيسجمهور سوریه در یک کنفرانس خبری که در آن، توافق با نیروهای سوریه دموکراتیک را اعلام کرد، از ایفای نقش رهبران جهان و منطقه و به خصوص پرزیدنت بارزانی و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در آن، قدردانی کرد.
الشرع گفت که در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای جهان اهمیت بسیاری به مسائل و حوادث سوریه دادهاند و در این روند مشارکت کردهاند.
رئیسجمهور سوریه، گفت: پرزیدنت بارزانی یکی از آن شخصیتهای تاثیرگذار بود.
او همچنین از شماری از رهبران دیگر جهان که در رسیدن به این توافق نقش تاثیرگذار داشتهاند و با او تماس داشتهاند قدردانی کرد، از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس، تام باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه که در تماس مستمر بودهاند، همچنین رهبران ترکیه، اردن، عربستان سعودی و قطر.
احمد الشرع، تاکید کرد که همه طرفها پیگیرانه بر اوضاع نظارت کردهاند و از اینکه سوریه از وضعیت تجزیه به سوی اتحاد و ثبات برود، حمایت کردهاند.
امروز یکشنبه، رئیسجمهور سوریه امضای توافق با نیروهای سوریه دموکراتیک را اعلام کرد. هدف از این توافق، اعلام آتشبس، تقویت دولت در مناطق شرق و شمال شرق سوریه و برقراری امنیت و ثبات در مناطق مورد مناقشه است.
