تماس تلفنی پرزیدنت بارزانی و احمد الشرع

48 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی و احمد الشرع، در یک تماس تلفنی، بر همبستگی و ثبات سوریه تاکید کردند.

یکشنبه ۱۸ ژانویه، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه با پرزیدنت مسعود بارزانی، تماس تلفنی برقرار کرد.

پرزیدنت بارزانی و الشرع در این تماس تلفنی، اوضاع سوریه و آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.

دو طرف همچنین بر همبستگی و ثبات سوریه، تاکید کردند.

امروز یکشنبه احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه امضای توافق جدید با نیروهای سوریه دموکراتیک را اعلام کرد.

هدف از این توافق، برقراری آتش‌بس، تقویت دولت سوریه در مناطق شرق و شمال شرق سوریه است.

