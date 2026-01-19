تأکید آنکارا و دمشق بر استحکام روابط دوجانبه و تمامیت ارضی سوریه

روسای جمهور سوریه و ترکیه در تماسی تلفنی، بر لزوم هماهنگی‌های بیشتر و تقویت روابط میان دمشق و آنکارا تأکید کردند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) بامداد روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، گزارش داد که احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، گفت‌وگویی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه انجام داد. طرفین در این گفت‌وگو، آخرین تحولات و تغییرات وضعیت منطقه و پیامدهای آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

شرع در این تماس بر اهمیت یکپارچگی خاک سوریه و ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر تمام قلمرو این کشور به عنوان مبنایی برای ثبات تأکید کرد. بر اساس اطلاعیه‌ی منتشر شده، دو رئیس‌جمهور بار دیگر بر استحکام روابط میان دو کشور تأکید ورزیدند و به اهمیت هماهنگی در بالاترین سطوح، همراه با تداوم گفت‌وگو و رایزنی در خصوص پرونده‌ها و مسائل مورد اهتمام مشترک اشاره کردند.

شایان ذکر است که احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، روز گذشته دستیابی به توافقی جدید با نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) را اعلام کرد. هدف اصلی این توافق، اعلام آتش‌بس و تقویت اقتدار دولت در مناطق شرق و شمال شرق سوریه عنوان شده است.