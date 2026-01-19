نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا برای ریشه‌کن کردن فساد در عراق با مارک ساوایا همکاری می‌‌کنند

6 ساعت پیش

نمایند‌ه‌ی آمریکا در امور عراق از دیدار با مقامات ارشد اطلاعاتی ایالات متحده خبر داد و بر مقابله با شبکه‌های شبه‌نظامی و تقویت حاکمیت عراق در دوره‌ی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تأکید کرد.

مارک ساوایا، نماینده‌ی آمریکا در امور عراق، در پلتفرم ایکس اعلام کرد که نشستی را با تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی و جو کنت از مرکز ملی مبارزه با تروریسم (DNI) برگزار کرده است.

وی در خصوص جزئیات این نشست اظهار داشت: «در مورد مجموعه‌ای از مسائل راهبردی و مهم که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بودم، گفت‌وگو کردیم و بر نقش مخرب شبه‌نظامیان و شبکه‌های مرتبط با آن‌ها تمرکز داشتیم.»

ساوایا افزود: «همچنین بر ضرورت تداوم و تقویت تلاش‌های دولت عراق در طول سال گذشته، به‌ویژه در حوزه‌های حفاظت از مرزها، ریشه‌کنی قاچاق و فساد و اعمال اقتدار دولت تأکید کردیم.»

نماینده‌ی آمریکا تصریح کرد: «تحت رهبری رئیس‌جمهور آمریکا، من به‌طور کامل متعهد به آشکارسازی خطاها و کاستی‌ها و تلاش برای تثبیت ثبات و امنیت هستم، به‌گونه‌ای که در خدمت حاکمیت عراق و رفاه مردم آن باشد.»

وی پیام خود را با این جمله به پایان رساند: «مردم عراق بار دیگر عراق را با عظمت خواهند کرد.»