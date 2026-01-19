وزیر خارجه‌ی عراق فدرال و مقامات ایرانی بر امنیت پایدار و توسعه‌ی روابط اقتصادی کردند

5 ساعت پیش

فؤاد حسین در سفر رسمی به تهران، با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌ی ایران دیدار و در خصوص تحولات سیاسی عراق، امنیت مرزها و گسترش همکاری‌های تجاری گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه‌ی عراق اعلام کرد که فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی این کشور، در جریان سفر رسمی به تهران با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دیدار کرد. در این نشست، وزیر خارجه‌ی عراق سلام و پیام ویژه‌ی رئیس‌جمهور عراق را به پزشکیان ابلاغ نمود. رئیس‌جمهور ایران نیز با اشاره به روابط برادرانه و تاریخی دو کشور، تأکید کرد که ثبات منطقه تأثیری مستقیم بر امنیت و توسعه‌ی همگان دارد.

فؤاد حسین در این دیدار خاطرنشان کرد که امنیت منطقه مقوله‌ای پیوسته است و نیازمند تلاش مشترک برای ایجاد فضایی مساعد می‌باشد. وی همچنین گزارشی از تحولات سیاسی عراق و مراحل تکمیل الزامات قانون اساسی برای انتخاب رئیس جدید و تشکیل دولت ارائه کرد.

در نشستی دیگر، فؤاد حسین با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران گفتگو کرد. محورهای اصلی این دیدار شامل موارد زیر بود:

- گفتگو در خصوص توسعه‌ی روابط در بخش‌های بازرگانی، انرژی و سرمایه‌گذاری در راستای منافع دو کشور.

- ارائه‌ی توضیحات توسط وزیر خارجه‌ی ایران در مورد اوضاع داخلی کشورش؛ عراقچی گفت که اعتراضات با مطالبات اقتصادی آغاز شد اما سپس به خشونت گرایید و اکنون وضعیت رو به ثبات است.

وزیر خارجه‌ی عراق در این دیدار تأکید کرد که امنیت ایران بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت عمومی منطقه است و عراق به اصول همسایگی و عدم مداخله در امور داخلی پایبند می‌باشد. در پایان، طرفین توافق کردند که گفتگو تنها راهکار حل چالش‌ها و دور نگه داشتن منطقه از تنش‌ها است.