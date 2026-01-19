ارتش اردن چندین بالن حامل مواد مخدر را سرنگون کرد
استفاده از بالن بە شیوهای جدید برای انتقال محمولهی مواد مخدر مرزهای اردن تبدیل شده است
فرماندهی نظامی منطقهی شرق ارتش اردن، از شناسایی و انهدام محمولهی بزرگ مواد مخدر که قاچاقچیان قصد داشتند با استفاده از بالنهای هدایتشونده از مرز عبور دهند، خبر داد.
ارتش اردن، روز دوشنبه، ۱۹ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای اعلام کرد: «قاچاقچیان با بهرهگیری از شیوهای جدید، تلاش کردند مقادیر زیادی مواد مخدر را توسط بالنهایی که با تجهیزات پیشرفتهی الکترونیکی کنترل میشدند، از مرز عبور دهند. یگانهای مرزبانی با رصد دقیق تحرکات، این بالنها را پس از ورود به حریم هوایی اردن سرنگون و محموله را ضبط کردند.»
این عملیات با هماهنگی نهادهای امنیتی و مدیریت مبارزه با مواد مخدر انجام شد. ارتش اردن تأکید کرد که تمام مواد مکشوفه ضبط و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدهاند.
این بیانیه در حالی صادر میشود که روز جمعهی گذشته نیز دو تلاش مشابه برای انتقال مواد مخدر از طریق بالنهای هدایتشونده خنثی و محمولهها ساقط شدند. همچنین نیروهای ارتش این کشور از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون، موفق به خنثیسازی چهار عملیات دیگر از سوی قاچاقچیان مواد مخدر شدهاند.