ریبر احمد و برهم صالح وضعیت آواره و پناهندگان مقیم اقلیم کوردستان را بررسی کردند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، با دکتر برهم احمد صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کرد. در این دیدار که در ژنو، پایتخت سوئیس انجام شد، وضعیت انسانی آواره و پناهندگان مقیم اقلیم کوردستان با دقت مورد توجه قرار گرفت و بر هماهنگی‌های بین‌المللی برای بهبود معیشت آنها تاکید شد.

در این دیدار همچنین ریبر احمد، آغاز به کار دکتر برهم احمد صالح را به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به وی تبریک گفت و برای او در این ماموریت مهم و انسان‌دوستانه آرزوی موفقیت کرد. دو طرف درباره چالش‌هایی که جوامع آواره با آن مواجه می‌شوند و چگونگی توسعه مکانیزم کمک‌رسانی به منطقه گفت‌وگو کردند.

وزیر امور داخلی تاکید کرد که دولت اقلیم کوردستان همچنان به حفظ و تامین حمایت لازم از همه آواره و پناهندگانی که در اثر ناآرامی‌ها منطقه به اقلیم کوردستان روی می‌آورند، پایبند است و نهادهای دولت به ارائه خدمات و ایجاد فضایی آرام برای آنها ادامه خواهند داد.

اقلیم کوردستان در مدت ۱۰ سال گذشته، در نتیجه جنگ علیه تروریسم و عدم ثبات سیاسی در کشورهای همسایه، از بیش از یک میلیون آواره داخلی و پناهنده میزبانی کرده است. اقلیم به رغم بحران‌های مالی توانسته است با کمک سازمان‌های بین‌المللی نیازمندی‌های اولیه از جمله مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش را برای آوارگان تامین کند و به عنوان یک کانون مهم بشردوستی در سطح جهان، همچنان فعال باشد.

ب.ن