نیروهای سوریه دموکراتیک خارج شدن زندان شداد را از کنترل خود اعلام کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک، رسما اعلام کرد که زندان شداد که هزاران تروریست داعشی در آن نگهداری میشوند، در اثر حمله گروههای مسلح وابسته به دمشق از کنترل آنها خارج شده است.
صبح امروز دوشنبه ۱۹ ژانویه، زندان شداد مورد حملات فشرده و پی در پی قرار گرفت.
بر پایه بیانیه نیروهای سوریه دموکراتیک، «شَروان»ها/ رزمآوران این نیرو، در چند مرحله حملات را خنثی کردهاند و دهها شهید و مجروح دادهاند و به رغم مقاومت شدید، در نتیجه حملات سنگین و تداوم فشار نظامی، در حال حاضر کنترل زندان راهبردی شداد را از دست دادهاند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که زندان شداد تنها دو کیلومتر با پایگاه نیروهای ائتلاف در منطقه فاصله دارد، اما به رغم فراخوان و درخواست مداوم برای کمک و مداخله، نیروهای ائتلاف هیچ واکنشی نشان نداده و به کمک آنها نرفتهاند.
زندان شداد یکی از زندانهای مهم و خطرناک منطقه است که هزاران داعشی در آن نگهداری میشوند. خارج شدن این زندان از کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک، برای امنیت منطقه خطر جدی ایجاد میکند و احتمال تجدید سازمان عناصر داعش را افزایش میدهد که پیش از این بارها برای شکستن زندان، تلاش کردهاند.
