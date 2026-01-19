نیروهای سوریه دموکراتیک: در حفاظت از زندان اقطان ۹ شَروان شهید شدند

11 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که در حال مقابله با حملات ارتش عربی سوریه به زندان اقطان در رقه ۹ شَروان/رزمنده این نیرو، شهید شده و ۲۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین از ائتلاف بین‌المللی به خاطر اینکه به رغم وجود خطر هیچ اقدامی برای انتقال زندانیان داعشی انجام نداده‌ است، انتقاد کرد.

دوشنبه ۱۹ ژانویه، مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک، در بیانیه‌ای برای انظار عمومی، جزئیات وضعیت خطرناک زندان اقطان در شهر رقه را اعلام کرد.

بر پایه بیانیه، مدت سه روز است که نیروهای سوریه دموکراتیک برای انتقال زندانیان داعشی به مکانی امن، با ائتلاف بین‌المللی هماهنگی می‌کند، اما ائتلاف به رغم وعده‌هایی که داده، هنوز هیچ اقدام عملی در آن خصوص انجام نداده است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که گروه‌های مسلح ارتش عربی سوریه به این زندان حمله کرده‌اند و در جریان مقابله با حمله و حفاظت از زندان و جلوگیری از فرار داعشی‌ها، جنگ سختی رخ داده است.

نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرده است که تاکنون در جریان جنگ ۹ شَروان شهید و ۲۰ شَروان دیگر مجروح شده‌اند.

نیروهای سوریه دموکراتیک تاکید کرد که هنوز جنگ و رویارویی در وضعیتی بسیار خطرناک، ادامه دارد.

ب.ن