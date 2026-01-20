وزیر کشور عراق: هر فرد مسلحی که به مرز عراق نزدیک شود، هدف قرار میگیرد
وزیر کشور عراق به هر گروه یا فرد مسلحی که قصد عبور از مرز را داشته باشد، هشدار داد
عبدالامیر شمری، وزیر کشور عراق، در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد: «هر فرد مسلحی که از سمت سوریه بخواهد به مرزهای عراق نزدیک شود، با گلوله پاسخ داده خواهد شد.»
وزیر کشور عراق با اشاره به اینکه مرزهای مشترک با سوریه کاملاً محافظت شدهاند، افزود که آنها از سه سال پیش وقایع کنونی را پیشبینی کرده و ضمن تدوین طرحهای لازم، آمادگی خود را حفظ کردهاند. وی تأکید کرد که وضعیت داخلی سوریه را به دقت رصد میکنند و نیروهای عراقی در خط مرزی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
عبدالامیر شمری در خصوص اقدامات امنیتی برای جلوگیری از نفوذ به خاک عراق آشکار کرد که خندقی به طول ۶۲۰ کیلومتر در مرز میان عراق و سوریه حفر شده است و تحرکات مرزی به صورت شبانهروزی از طریق دوربینهای نظارتی کنترل میشوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که علاوه بر نیروهای زمینی، جنگندههای نیروی هوایی نیز به طور مداوم از آسمان پشتیبان نیروها هستند و برای مقابله با هرگونه رخداد ناخواسته در مرزها آمادگی دارند.