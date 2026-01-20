مشاور سودانی: اجرای توافقنامهی آب با ترکیه نیازمند توافق دیگری است
خشکسالی تأثیرگذار بر عراق و ترکیه به ۶۰ درصد رسیده است
دولت عراق اعلام کرد که اجرای توافقنامهی آب با ترکیه مستلزم امضای یک توافقنامهی جداگانه است و توافق فعلی بیشتر ماهیت یادداشت تفاهم دارد.
تورهان مفتی، مشاور نخستوزیر عراق در امور آب، اعلام کرد که خشکسالی تأثیرگذار بر عراق و ترکیه به ۶۰ درصد رسیده است و میزان بارش در عراق نسبت به گذشته کاهش یافته است.
این مشاور سودانی افزود: «توافقی که با ترکیه امضا شده است، در اصل یک یادداشت تفاهم است که شامل ایجاد زیرساختهای مرتبط، بهویژه نوسازی تأسیسات آبی و زمینهای کشاورزی و همچنین پروژههای دیگری است که توسط نهادهای اجرایی عراق توسعه یافته و توسط شرکتهای ترکیهای و با مشارکت عراق اجرا میشوند.»
وی افزود: برای تأمین مالی پروژههای ذکرشده در توافقنامه، یک صندوق مشترک عراقی-ترکی تأسیس خواهد شد و درآمد آن از فروش نفت تأمین میشود.
تورهان مفتی توضیح داد: «اجرای این توافق پس از تکمیل مفاد توافقنامهی چارچوبی، نیازمند یک توافق جداگانه است که شامل تخصیص آب بر اساس فرمولی خواهد بود که نیاز آبی عراق را تضمین کند.»