مشاور سودانی: اجرای توافق‌نامه‌ی آب با ترکیه نیازمند توافق دیگری است

خشکسالی تأثیرگذار بر عراق و ترکیه به ۶۰ درصد رسیده است

دولت عراق اعلام کرد که اجرای توافق‌نامه‌ی آب با ترکیه مستلزم امضای یک توافق‌نامه‌ی جداگانه است و توافق فعلی بیشتر ماهیت یادداشت تفاهم دارد.

تورهان مفتی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور آب، اعلام کرد که خشکسالی تأثیرگذار بر عراق و ترکیه به ۶۰ درصد رسیده است و میزان بارش در عراق نسبت به گذشته کاهش یافته است.

این مشاور سودانی افزود: «توافقی که با ترکیه امضا شده است، در اصل یک یادداشت تفاهم است که شامل ایجاد زیرساخت‌های مرتبط، به‌ویژه نوسازی تأسیسات آبی و زمین‌های کشاورزی و همچنین پروژه‌های دیگری است که توسط نهادهای اجرایی عراق توسعه یافته و توسط شرکت‌های ترکیه‌ای و با مشارکت عراق اجرا می‌شوند.»

وی افزود: برای تأمین مالی پروژه‌های ذکرشده در توافق‌نامه، یک صندوق مشترک عراقی-ترکی تأسیس خواهد شد و درآمد آن از فروش نفت تأمین می‌شود.

تورهان مفتی توضیح داد: «اجرای این توافق پس از تکمیل مفاد توافق‌نامه‌ی چارچوبی، نیازمند یک توافق جداگانه است که شامل تخصیص آب بر اساس فرمولی خواهد بود که نیاز آبی عراق را تضمین کند.»

 

 

 
مصطفی ابراهیم ,