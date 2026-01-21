مالکی: مذاکرات انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به مراحل پایانی رسیده است

3 ساعت پیش

رئیس ائتلاف دولت قانون از توافق نهایی میان جریان‌های سیاسی خبر داد، اما از ذکر نام نامزدها خودداری کرد.

نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد که گفت‌وگوها پیرامون پست‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری به مرحله‌ی نهایی رسیده است.

بر اساس بیانیه‌ی ائتلاف دولت قانون، نوری مالکی اظهار داشت که جریان‌های سیاسی در خصوص حل‌وفصل مسائل مربوط به این دو پست کلیدی به توافق نهایی دست یافته‌اند؛ بااین‌حال، وی از افشای نام افراد تعیین‌شده و زمان دقیق نهایی‌شدن این موضوع خودداری کرد.

این تحول پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده میان جریان‌های شیعه، کورد و اهل سنت صورت می‌گیرد. هدف از این رایزنی‌ها، رفع موانع موجود بر سر راه انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و تشکیل دولتی جدید است که بتواند ثبات و امنیت کامل را برای عراق تأمین نماید و در راستای منافع شهروندان گام بردارد.