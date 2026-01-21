ایالات متحده با هدف جلوگیری از فرار زندانیان و با هماهنگی بغداد، اجرای طرحی بزرگ برای انتقال ۷۰۰۰ عنصر داعش از سوریه به عراق را آغاز کرد

3 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که روز چهارشنبه، عملیات جدیدی را برای انتقال بازداشت‌شدگان داعش از شمال شرق سوریه به عراق آغاز کرده است. این اقدام با هدف اطمینان از نگهداری آنان در مکانی امن صورت می‌پذیرد.

بر اساس اطلاعیه‌ی منتشر شده، این پروسه آغاز گشته و نیروهای آمریکایی با موفقیت ۱۵۰ زندانی داعش را از زندانی در حسکه سوریه به مکانی حفاظت‌شده در داخل خاک عراق منتقل کرده‌اند.

سنتکام آشکار ساخته است که هدف نهایی، انتقال حدود ۷۰۰۰ عنصر بازداشت‌شده‌ی داعش از سوریه به زندان‌های تحت کنترل عراق است.

براد کوپر، فرمانده سنتکام در این خصوص اظهار داشت: «ما هماهنگی دقیقی با شرکای منطقه‌ای خود، به‌ویژه دولت عراق داریم و صمیمانه از نقش آنان در تضمین شکست نهایی داعش قدردانی می‌کنیم.»

کوپر همچنین تأکید کرد که انتقال سازمان‌یافته و حفاظت‌شده‌ی این زندانیان برای جلوگیری از هرگونه تلاش جهت فرار از زندان‌ها، که می‌تواند تهدیدی مستقیم برای امنیت ایالات متحده و منطقه باشد، بسیار حیاتی است.

در ادامه‌ی این اطلاعیه آمده است که در سال ۲۰۲۵، نیروهای آمریکایی و شرکایشان بیش از ۳۰۰ عضو داعش را در سوریه دستگیر کرده و در همان بازه زمانی، بیش از ۲۰ عنصر مسلح را از پای درآورده‌اند.