هیئت بلندپایه‌ی پارت دموکرات کوردستان در بغداد با رئیس پارلمان عراق دیدار کرد

1 ساعت پیش

هیئتی عالی‌رتبه از پارت دموکرات کوردستان به ریاست فؤاد حسین، عضو دفتر سیاسی حزب و وزیر خارجه‌ی عراق، با هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق دیدار کرد. در این نشست خالد بتال، وزیر صنایع و معادن و شماری از نمایندگان فراکسیون «تقدم» نیز حضور داشتند.

در آغاز جلسه، فؤاد حسین به نمایندگی از خود و رهبری پارت دموکرات کوردستان، انتخاب هیبت حلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق را تبریک گفت و برای وی در انجام وظایف جدید در راستای منافع عالی میهن آرزوی موفقیت کرد.

محور دیگر این دیدار به بررسی آخرین تحولات و اوضاع سیاسی عراق اختصاص داشت. طرفین بر اهمیت تکمیل استحقاق‌های قانون اساسی در چارچوب زمان‌بندی‌های قانونی تعیین‌شده تاکید کردند.

هم‌زمان، هیئت پارت دموکرات و رئیس پارلمان هم‌نظر بودند که نهادینه‌سازی اصل مشارکت میان نیروهای ملی، ضامن اصلی تحقق ثبات سیاسی و عبور از چالش‌های کشور است.