دیدار هیئت پارت دموکرات کوردستان با رئیس پارلمان عراق؛ تاکید بر زمانبندیهای قانون اساسی
هیئت بلندپایهی پارت دموکرات کوردستان در بغداد با رئیس پارلمان عراق دیدار کرد
هیئتی عالیرتبه از پارت دموکرات کوردستان به ریاست فؤاد حسین، عضو دفتر سیاسی حزب و وزیر خارجهی عراق، با هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق دیدار کرد. در این نشست خالد بتال، وزیر صنایع و معادن و شماری از نمایندگان فراکسیون «تقدم» نیز حضور داشتند.
در آغاز جلسه، فؤاد حسین به نمایندگی از خود و رهبری پارت دموکرات کوردستان، انتخاب هیبت حلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق را تبریک گفت و برای وی در انجام وظایف جدید در راستای منافع عالی میهن آرزوی موفقیت کرد.
محور دیگر این دیدار به بررسی آخرین تحولات و اوضاع سیاسی عراق اختصاص داشت. طرفین بر اهمیت تکمیل استحقاقهای قانون اساسی در چارچوب زمانبندیهای قانونی تعیینشده تاکید کردند.
همزمان، هیئت پارت دموکرات و رئیس پارلمان همنظر بودند که نهادینهسازی اصل مشارکت میان نیروهای ملی، ضامن اصلی تحقق ثبات سیاسی و عبور از چالشهای کشور است.