انتقال ۱۵۰ زندانی داعش از سوریه به عراق با هماهنگی نیروهای ائتلاف
حکومت عراق به دلیل تغییرات امنیتی و اوضاع پیچیدهی سوریه، با هماهنگی ائتلاف بینالمللی، روند تحویلگیری زندانیان داعش از نیروهای سوریهی دموکراتیک را آغاز کرد
صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که در پیگیری تحولات امنیتی در صحنهی سوریه و به منظور کنترل خطرات ناشی از زندانیان داعش، شورای وزرای امنیت ملی در نشستی فوقالعاده تصمیم گرفت تروریستهای بازداشتشده را تحویل بگیرد.
صباح نعمان توضیح داد که این عملیات با هماهنگی ائتلاف بینالمللی ضد داعش انجام شده و طی آن عراق با تحویل گرفتن تروریستهای دارای تابعیت عراقی و سایر تابعیتهای خارجی که تاکنون در زندانهای تحت کنترل نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) بودهاند، موافقت کرده است.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فاش کرد: «به صورت عملیاتی، اولین کاروان زندانیان که شامل ۱۵۰ تروریست عراقی و خارجی است، تحویل گرفته شد. این تروریستها بخشی از کسانی هستند که دستشان به خون عراقیها آلوده است و به مراکز اصلاح و تربیت حکومتی منتقل شدهاند.»
در خصوص گامهای آتی، در این بیانیه آمده است که در مراحل بعدی و بر اساس ارزیابیهای امنیتی و میدانی، تعداد کاروانهای دیگر تعیین خواهد شد. هدف از این اقدام، مهار خطر انتشار یا فرار این تروریستهاست که به عنوان سرکردگان سطح اول این سازمان تروریستی محسوب میشوند.
همچنین امروز فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، اجرای طرح انتقال ۷۰۰۰ عنصر داعش از سوریه به عراق را آغاز کرد و به عنوان اولین گام، ۱۵۰ شبهنظامی را از حسکه به این کشور منتقل کرد.
نیروهای آمریکا و شرکای آنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۰۰ عضو داعش را در سوریه دستگیر کرده و در همان بازهی زمانی بیش از ۲۰ شبهنظامی را کشتهاند. لازم به ذکر است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر ضرورت تداوم مبارزه با بقایای این گروه تاکید داشته است.