عربستان سعودی و ۸ کشور دیگر دعوت ترامپ برای عضویت در «هیئت صلح» را پذیرفتند

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی و هشت کشور با اکثریت مسلمان، از جمله قطر و ترکیه، میانجیگران مسئله غزه، موافقت خود را برای پیوستن به «هیئت صلح» دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرده‌اند.

ریاض در بیانیه‌ای مشترک، «تصمیم مشترک» وزرای امور خارجه عربستان سعودی، قطر، ترکیه، مصر، اردن، اندونزی، پاکستان و امارات متحده عربی را برای پیوستن به این نهاد که ریاست آن بر عهده ترامپ است، اعلام کرد و گفت که از «تلاش‌های صلح» او در مورد درگیری غزه حمایت می‌کنند.

وزارت امور خارجه کویت بعدا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این کشور نیز این دعوت را پذیرفته است.

دعوت‌نامه‌هایی برای ده‌ها رهبر جهان با درخواست ۱ میلیارد دلار برای یک کرسی دائمی در این هیئت ارسال شد. بیانیه عربستان سعودی اشاره‌ای به پرداخت آن نکرده است.

اگرچه در ابتدا قرار بود بر بازسازی غزه نظارت شود، اما به نظر نمی‌رسد اساسنامه «هیئت صلح» نقش آن را به نوار غزه محدود کند و به نظر می‌رسد که می‌خواهد با سازمان ملل متحد رقابت کند و این امر خشم برخی از متحدان ایالات متحده از جمله فرانسه را برانگیخته است.

این اقدام همچنین در زمانی صورت می‌گیرد که تنش‌هایی بین امارات و عربستان سعودی وجود دارد.

هر دو کشور با وعده‌های سرمایه‌گذاری و معاملات تجاری سعی در جلب نظر دولت ترامپ داشته‌اند.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد که فرانسه اعلام کرده است به این هیئت نخواهد پیوست، اما او دعوت را پذیرفته است.

با این حال، او به عضویت هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و علی الذوادی، دیپلمات قطری، در "هیئت اجرایی غزه" که تحت نظر این نهاد فعالیت می‌کند، اعتراض کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن