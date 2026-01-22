حمله به کاروان نیروهای متحد دولت در یمن پنج کشته برجای گذاشت

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات اعلام کردند انفجاری که کاروان یک گروه مسلح تحت حمایت عربستان سعودی را در شهر عدن در جنوب یمن هدف قرار داده بود، پنج کشته بر جای گذاشت و فرمانده آن را مجروح کرد.

شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت عربستان سعودی است، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری یمنی سبا منتشر شد، گفت:«حمله تروریستی خائنانه‌ای که کاروان سرتیپ حمدی شکری، فرمانده تیپ دوم عمالقه را هدف قرار داد، منجر به شهادت پنج نفر از قهرمانان نیروهای مسلح ما و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.»

یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت که یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه جعاوله در شمال عدن هنگام عبور کاروان شکری، در کنار جاده منفجر شد.

شکری از این حمله جان سالم به در برد، اگرچه یک منبع پزشکی به خبرگزاری فرانسه گفت که او از ناحیه پا دچار جراحات ناشی از ترکش شده است.

هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را که پس از درگیری‌ها در جنوب، بین جناح‌های رقیب دولت یمن رخ داده است، بر عهده نگرفته است.

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن حمله به کاروان را محکوم کرد و در بیانیه‌ای که در ایکس منتشر شد، حمایت خود را از «تلاش‌های امنیتی یمن برای تعقیب افراد دخیل در این اقدام جنایتکارانه» اعلام کرد.

سفارت ایالات متحده در یمن نیز این «حمله بی‌دلیل» را محکوم کرد.

دولت یمن که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، ترکیبی از گروه‌هایی است که به دلیل مخالفت خود با حوثی‌های تحت حمایت ایران، که آنها را در سال ۲۰۱۴ از صنعا، پایتخت، بیرون راندند و اکنون بر بخش بزرگی از شمال این کشور حکومت می‌کنند، متحد شده‌اند.

حوثی‌ها از سال ۲۰۱۵ با دولت، که توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایت می‌شود، در جنگ بوده‌اند، جنگی که صدها هزار یمنی را کشته و بحران انسانی بزرگی را ایجاد کرده است.

شکاف‌ها در جنوب تحت کنترل دولت زمانی به اوج خود رسید که جدایی‌طلبان تحت حمایت امارات متحده عربی در ماه دسامبر دو استان را تصرف کردند و باعث حملات هواپیماهای جنگی عربستان سعودی و ضدحمله شبه‌نظامیان طرفدار عربستان سعودی شدند.

نیروهای طرفدار عربستان سعودی از آن زمان پس از خروج نیروهای امارات متحده عربی، کنترل تمام جنوب یمن را به دست گرفته‌اند. از آن زمان تاکنون دولت و نهاد ریاست جمهوری آن درگیر پاکسازی شده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن