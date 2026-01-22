3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دادگاه فدرالی عراق، اعتراض یکی از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور به رد صلاحیت وی را نپذیرفت.

دادگاه فدرالی اعلام کرد که پس از رسیدگی به اعتراض حکمت محمد کریم، معروف به ملا بختیار در خصوص رد صلاحیت وی برای نامزدی پست ریاست جمهوری، اعتراض را غیرقابل قبول دانسته است.

دادگاه با صدور حکمی توضیح داد که نامبرده به دلیل عدم تائید تابعیت عراقی یکی از والدین وی توسط اداره ثبت احوال، رد صلاحیت شده است. همچنین مدرک تحصیلی او توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی، تائید نشده است.

دادگاه توضیح داده است که بر مبنای قانون اساسی باید نامزدهای ریاست جمهوری دارای والدین عراقی باشند و از مدرک تحصیلی عالی تائید شده توسط سازمان آموزش عالی، برخوردار باشند.

به این ترتیب دادگاه اعتراض او به رد صلاحیت نامزدی‌اش را نپذیرفته است.

ب.ن