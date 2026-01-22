پرزیدنت بارزانی: کرامت و موجودیت مردم کورد برای ما از هر چیز دیگری بااهمیتتر است
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، کشور ایتالیا را «دوست مردم کوردستان» توصیف و تاکید کرد که مقامات آن کشور متعهد شدهاند که از کوردهای غرب کوردستان حمایت کنند و با آنها همکاری کنند.
امروز پنجشنبه ۲۲ ژانویه، پرزیدنت مسعود بارزانی در سفر رسمی خود به ایتالیا، در رُم، پایتخت آن کشور با گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، دیدار کرد.
پس از این دیدار پرزیدنت بارزانی و وزیر دفاع ایتالیا، در یک کنفرانس خبری، به سئوالات روزنامهنگاران پاسخ دادند.
پرزیدنت بارزانی، در خصوص نتایج دیدار با وزیر دفاع ایتالیا، گفت:«دیدار ما بسیار خوب بود. بیگمان جناب وزیر یک دوست بسیار محترم و نزدیک مردم کوردستان است. ما درباره غرب کوردستان و همه مسائل گفتوگو کردیم.»
اوضاع غرب کوردستان
پرزیدنت بارزانی، کشور ایتالیا را «دوست مردم کوردستان» توصیف کرد و گفت که مقامات ایتالیا وضعیت غرب کوردستان را درک میکنند، آنها ابراز همدردی کردهاند و به ایشان قول دادهاند که از مردم کورد حمایت کنند و با مردم کورد همکاری کنند.
پرزیدنت بارزانی تاکید کرد:«همه ما تلاش میکنیم که جنگ رخ ندهد و مردم کوردستان دچار رنج نشوند و علیه آنها دستدرازی نشود.» همچنین خاطرنشان کرد:«کرامت و موجودیت مردم کورد برای ما از هر چیز دیگری بااهمیتتر است. حاضریم هر کاری که لازم باشد برای حفاظت از کرامت مردم کوردستان، انجام دهیم.»
«باید برای هر احتمالی آمادگی داشته باشیم»
پرزیدنت بارزانی در خصوص موضع جامعه بینالمللی درباره درگیری بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، گفت:«با همه طرفها در تماس هستیم تا مسائل از راه گفتوگو حل شوند و امیدواریم از این راه حل شوند، اما احتمال وقوع هر رویدادی وجود دارد و باید برای هر احتمالی آمادگی داشته باشیم.»
پرزیدنت بارزانی، افزود:«روز گذشته با امیر قطر تماس تلفنی داشتم، با احمد الشرع نیز صحبت کردم، با برادرانمان در غرب کوردستان هم در تماس مستمر هستیم. تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا درگیری گستردهتر نشود، مناطق کوردنشین در امان باشند و کرامت مردم کورد حفظ شود. تا آخرین نفس به این تلاشها ادامه میدهیم.»
پرزیدنت بارزانی، توضیح داد که تمام مسئولانی که با آنها صحبت کرده است، به ایشان قول دادهاند که از مناطق کوردنشین سوریه حفاظت کنند و اجازه ندهند درگیریها به جنگ بین کورد و عرب تبدیل شود.
نیروهای ایتالیا در اربیل
پرزیدنت بارزانی در خصوص نقش نیروهای ایتالیا در اقلیم کوردستان نیز گفت:«نیروهای ایتالیا در اقلیم کوردستان و اربیل حضور دارند، اما ما از سربازان ایتالیا و همپیمانان نمیخواهیم که برای حفاظت از ما در هیچ عملیاتی شرکت کنند، نیروهای پیشمرگ میتوانند در نهایت شجاعت از کوردستان دفاع کنند، ما تنها از آنها میخواهیم که از نظر معنوی و سیاسی با ما همکاری کنند.»
