گ ویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در نشستی خبری ضمن ستایش جایگاه پرزیدنت بارزانی، ایشان را فراتر از یک رئیس و به عنوان یک رهبر ملی و منطقه‌ای توصیف کرد که نقشی حیاتی در بازگرداندن آرامش دارد.

4 ساعت پیش

گ ویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی بر اهمیت جایگاه پرزیدنت مسعود بارزانی تأکید ورزید. وی در این خصوص اظهار داشت: «نقش پرزیدنت بارزانی بسیار بزرگ و تأثیرگذار است؛ ایشان تنها به عنوان یک رئیس عمل نمی‌کنند، بلکه به مثابه یک رهبر ملی و منطقه‌ای ظاهر می‌شوند.»

وزیر دفاع ایتالیا با اشاره به تحرکات اخیر خاطرنشان کرد که پرزیدنت بارزانی اکنون با تمامی طرف‌ها در ارتباط مستمر قرار دارد و هدف اصلی ایشان، تثبیت صلح و آرام‌سازی اوضاع منطقه است.

کروستو در خصوص تلاش‌های دیپلماتیک کشورش نیز تصریح کرد: «ایتالیا با جدیت و به شکلی جامع بر روی این پرونده کار می‌کند. ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا با همکاری ترکیه، سوریه و قدرت‌های بزرگ، وضعیت را به حالت عادی بازگردانیم و آرامش را در منطقه برقرار سازیم.»

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که تنها از جانب کشورش سخن نمی‌گوید، بلکه با سایر کشورها نیز در گفتگوی مداوم است، زیرا «ثبات این منطقه تنها برای ما مهم نیست، بلکه اهمیتی ژئوپلیتیکی و راهبردی برای همه طرف‌ها دارد.»

شایان ذکر است که روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی در واتیکان مورد استقبال عالیجناب پاپ لوئیس چهاردهم قرار گرفت.

طبق بیانیه رسمی، در این دیدار پاپ لوئیس چهاردهم ضمن خوش‌آمدگویی گرم به پرزیدنت بارزانی، دیدار دوجانبه را فرصتی مغتنم برای تبادل نظر پیرامون مسائل مهم منطقه و جهان دانست. طرفین در این نشست ابراز امیدواری کردند که صلح و ثبات در جهان حاکم شود و آلام و رنج ملت‌ها پایان یابد. در پایان این دیدار، هدایایی بین طرفین رد و بدل گردید.