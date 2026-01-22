کاردینال ساکو خواستار اصلاحات ریشهای و انحصار سلاح در دست دولت عراق شد
پاتریارک کلیسای کلدانی نسبت به تشدید تنشهای نظامی در منطقه هشدار داد
کاردینال لوئیس رافائل ساکو، پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، ضمن ابراز نگرانی عمیق از بیثباتیهای سیاسی و نظامی در خاورمیانه، خواستار اقدامات عملی برای برقراری صلح و دور نگه داشتن منطقه از ویرانی جنگ شد. وی از سازمان ملل خواست تا با تکیه بر گفتوگو و حفظ حاکمیت کشورها، به مسئولیت خود در حل مناقشات عمل کند.
ساکو در خصوص وضعیت داخلی عراق تأکید کرد که زمان عبور از شعار به عمل فرا رسیده است. وی خواستار انحصار سلاح در دست دولت و مبارزه جدی با فساد شد. به باور وی، مبنای دولت مدرن باید شهروندی و شایستهسالاری باشد، نه سهمیهبندیهای مذهبی. ساکو همچنین از دولت خواست تا با احترام به تنوع دینی و قومی، برای تغییر گفتمان افراطی در رسانهها و اماکن مذهبی و اصلاح متون درسی در راستای همزیستی مسالمتآمیز تلاش کند.