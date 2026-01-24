ارائهی اسناد مستدل از جنایات ارتش عربی سوریه علیه غیرنظامیان
مجموعهای از اسناد جدید منتشر شده است که پرده از ارتکاب جنایات جنگی در کمتر از ۱۷ روز برمیدارد
فرهاد شامی، مدیر مرکز رسانهای نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد)، روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی ایکس، اسناد مستدلی از جنایات ارتش عربی سوریه علیه غیرنظامیان را ارائه کرد.
مدیر مرکز رسانهای هسده نوشته است: «مجموعهای از اسناد مستند را دربارهی جنایات جنگی که ارتش عربی سوریه در مدت کمتر از ۱۷ روز از حملات نظامی مداوم خود علیه ساکنان غیرنظامی در غرب کوردستان مرتکب شده است، ارائه میدهیم.»
وی میافزاید: «این اسناد ارائهشده، تنها نمونهای محدود و بخش کوچکی از وضعیت موجود است، در حالی که شمار زیادی از نقضهای دیگر رخ میدهد بدون آنکه مستندسازی شوند یا تحت نظارت بینالمللی باشند.»
ارتش عربی سوریه نزدیک به ۱۷ روز است که حملات خود را علیه غرب کوردستان و نیروهای سوریهی دموکراتیک از سر گرفته است. این ارتش علاوه بر اینکه به وحشیانهترین شکل شهروندان غیرنظامی را شهید کرده است، اقدام به انتشار ویدیوهایی از توهین به پیکر شهروندان و مبارزان کرده است.
برجستهترین مورد نقض حقوق بشر توسط ارتش عربی سوریه در چند روز گذشته رخ داد؛ زمانی که یکی از نیروهای این ارتش پس از به شهادت رساندن یک دختر مبارز، اقدام به بریدن گیسوی (کَزی) او کرد و سپس در ویدیویی به موهای بریدهشده توهین نمود. این ویدیو در سراسر جهان بازتاب گستردهای داشت و باعث شد تمام جهانیان این جنایت شنیع را محکوم کنند. همچنین دختران برای محکوم کردن این جنایت غیرانسانی، اقدام به بافتن موهای خود کردند.
همچنین در بسیاری از شهرها و شهرکهای کوردستان، شهروندان نام نوزادان دختر تازهمتولدشدهی خود را «کَزی» گذاشتند تا حمایتی از دختران مبارز و محکومیتی برای جنایات شنیع ارتش عربی سوریه باشد.
در جدیدترین تحول، پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، فرماندهی امنیت و پلیس نظامی وابسته به وزارت دفاع سوریه در اطلاعیهای اعتراف کرد که شماری از سربازان و یگانهای آنان در شمال شرق سوریه، قوانین و مقررات نظامی را نقض کردهاند.
این اعتراف رسمی تأیید میکند که نیروهای حکومت سوریه در مناطق کوردستانی، خارج از چارچوبهای قانونی و اخلاقی جنگ رفتار کردهاند و آن «ثباتی» که تبلیغ میکنند، بر پایهی نقض حقوق مردم منطقه استوار بوده است.
ناظران و کارشناسان امور سوریه اشاره میکنند که این اعترافات وزارت دفاع سوریه، نه به دلیل احساس مسئولیت اخلاقی، بلکه تحت فشار شدید و برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی بزرگتر صورت گرفته است.
Presented here is documented evidence of war crimes committed by the Syrian army within less than 17 days of its ongoing military campaign against the civilian population. This constitutes only a limited sample, as numerous additional violations are occurring without… pic.twitter.com/ghtjL4lEE6— Farhad Shami (@farhad_shami) January 23, 2026
در حالی که توافق آتشبس و تلاشهای دیپلماتیک در جریان است، حکومت سوریه میخواهد با این اقدام، تصویری از یک «دولت مسئول» و دارای نهادهای قانونی به جامعهی بینالمللی نشان دهد و وانمود کند که پیگیری قانونی انجام میدهد؛ اما در واقعیت، این تنها سناریویی سطحی برای نجات وجههی شکستخوردهی آنان است.