پارلمان عراق لیست نهایی نامزدهای ریاستجمهوری را اعلام کرد
پارلمان عراق لیست نهایی و تأییدشدهی نامزدهایی پست ریاستجمهوری را منتشر کرد
ادارهی اطلاعرسانی پارلمان عراق، روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، در اطلاعیهای به طور رسمی لیست نهایی اسامی نامزدهای پست ریاستجمهوری کشور را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، پس از بررسی دقیق و طی مراحل قانونی، لیست نهایی شده و در آن ۱۹ نامزد برای تصدی این پست به رقابت میپردازند.
لیست اسامی به شرح زیر است:
۱. دکتر عبدالله محمد علی علیاوهای
۲. فواد محمد حسین بکی
۳. نوزاد هادی مولود
۴. شوان حویز فریق نامق
۵. احمد عبدالله توفیق احمد
۶. حسین طه حسن محمد سنجاری
۷. نجمالدین عبدالکریم حمهکریم نصرالله
۸. آسو فریدون علی
۹. سامان علی اسماعیل شالی
۱۰. صباح صالح سعید
۱۱. اقبال عبدالله امین هلیوی
۱۲. سردار عبدالله محمود
۱۳. مثنی امین نادر
۱۴. خالد صدیق عزیز محمد
۱۵. آزاد مجید حسن
۱۶. رافع عبدالله حمید موسی
۱۷. سالم حواس علی ساعدی
۱۸. لطیف محمد جمال رشید
۱۹. نزار محمد سعید محمد
هیبت حلبوسی، رئیس منتخب پارلمان عراق، به عنوان نخستین گام قانونی پس از شروع به کار، سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۹ دی ۱۴۰۴)، به طور رسمی درِ نامزدی برای پست ریاستجمهوری عراق را گشود و روز دوشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۵ دی ۱۴۰۴) به عنوان آخرین مهلت دریافت رزومهی نامزدها تعیین شد.
روز دوشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۶، پارلمان عراق لیست اولیهی نامزدها را منتشر کرد که ۸۱ نفر برای تصدی این پست نامنویسی کرده بودند و در میان آنان ۴ زن حضور داشتند.
همچنین پس از بررسی دقیق لیست اسامی نامزدها، امروز پارلمان کشور به طور رسمی نام ۱۹ نامزد را که دارای تمامی شرایط قانونی بودند، در رقابت برای تصدی پست باقی گذاشت.
چگونگی انتخاب رئیسجمهور عراق
بر اساس قانون اساسی دائم عراق (مصوب ۲۰۰۵) و احکام دادگاه عالی فدرال، انتخاب رئیسجمهور یکی از مهمترین و حساسترین جلسات پارلمان است، زیرا کلید تشکیل دولت محسوب میشود.
طبق حکم دادگاه عالی فدرال، جلسهی ویژهی انتخاب رئیسجمهور نیازمند حضور دو سوم اعضای پارلمان است. این بدین معناست که از مجموع ۳۲۹ نماینده، باید دستکم ۲۲۰ نماینده در صحن پارلمان حضور داشته باشند؛ در غیر این صورت جلسه برگزار نمیشود.
مکانیسم رأیگیری و انتخاب
پروسهی رأیگیری طبق مادهی ۷۰ قانون اساسی عراق در دو دور برگزار میشود:
دور اول: در این دور، هر نامزدی که بتواند رأی دو سوم کل اعضای پارلمان را کسب کند، مستقیماً رئیسجمهور میشود؛ اما بسیار دشوار است که هیچ نامزدی در دور اول ۲۲۰ رأی کسب کند، بنابراین اغلب کار به دور دوم میکشد.
دور دوم؛ مرحلهی تعیینکننده:
اگر در دور اول هیچ نامزدی ۲۲۰ رأی نیاورد، تنها دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب کردهاند به مرحلهی دوم میروند و رقابت میان این دو نفر باقی میماند. در این دور شرط ۲۲۰ رأی برداشته میشود و هرکدام که رأی بیشتری کسب کند، رئیسجمهور میشود.
سوگند یاد کردن رئیسجمهور و وظیفهی بعدی
پس از انتخاب رئیسجمهور، وی در برابر نمایندگان سوگند قانونی یاد میکند.
مهمترین وظیفهی پس از انتخاب این است که رئیسجمهور منتخب باید ظرف ۱۵ روز، نامزد «فراکسیون بزرگتر پارلمان» را مأمور تشکیل دولت کند.