پیام تربیک پرزیدنت بارزانی به نوری مالکی

اعلام حمایت و تبریک پرزیدنت بارزانی برای حل چالش‌های پیش‌رو

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، طی پیامی از تصمیم چارچوب هماهنگی مبنی بر نامزدی نوری مالکی استقبال کرد و برای وی در مسیر حل مشکلات و چالش‌ها آرزوی موفقیت نمود.

پرزیدنت بارزانی در این پیام ابراز امیدواری کرده است که نوری مالکی در رفع موانع و چالش‌ها موفق باشد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

از تصمیم چارچوب هماهنگی برای تعیین آقای نوری مالکی به‌عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری عراق استقبال می‌کنیم.

به همین مناسبت به آقای مالکی تبریک می‌گوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و در مسیر حل مشکلات، مسائل و رفع موانع و چالش‌های کشور پشتیبان ایشان خواهیم بود.

مسعود بارزانی

۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)