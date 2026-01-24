اخبار

پیام تربیک پرزیدنت بارزانی به نوری مالکی

اعلام حمایت و تبریک پرزیدنت بارزانی برای حل چالش‌های پیش‌رو

کوردستان پرزیدنت بارزانی نوری مالکی چارچوب هماهنگی

پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، طی پیامی از تصمیم چارچوب هماهنگی مبنی بر نامزدی نوری مالکی استقبال کرد و برای وی در مسیر حل مشکلات و چالش‌ها آرزوی موفقیت نمود.

پرزیدنت بارزانی در این پیام ابراز امیدواری کرده است که نوری مالکی در رفع موانع و چالش‌ها موفق باشد.

 

متن پیام پرزیدنت بارزانی به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

از تصمیم چارچوب هماهنگی برای تعیین آقای نوری مالکی به‌عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری عراق استقبال می‌کنیم.

به همین مناسبت به آقای مالکی تبریک می‌گوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و در مسیر حل مشکلات، مسائل و رفع موانع و چالش‌های کشور پشتیبان ایشان خواهیم بود.

مسعود بارزانی

۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)

 
مصطفی ابراهیم ,