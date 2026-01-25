جریان‌های عراقی در انتظار تعیین تکلیف پست ریاست جمهوری هستند

3 ساعت پیش

یکی از رهبران جریان حکمت اعلام کرد که نوری مالکی با رأی‌گیری میان جریان‌ها برای سمت نخست‌وزیری انتخاب شده است؛ وی تأکید کرد تا زمان تعیین‌تکلیف ریاست‌جمهوری، به هشدارهای آمریکا واکنشی نشان نخواهند داد.

رحیم عبودی، از رهبران جریان حکمت، روز یکشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «انتخاب نوری مالکی برای تصدی پست نخست‌وزیری، نتیجه‌ی گفت‌وگوهای فشرده میان جریان‌ها بود و ایشان از طریق رأی‌گیری برگزیده شد.»

وی افزود: «برخی جریان‌ها مانند جریان حکمت و صادقون به نوری مالکی رأی ندادند؛ از این‌رو ممکن است در پارلمان شاهد شکل‌گیری اپوزیسیون و بروز برخی نارضایتی‌ها باشیم.»

عبودی تصریح کرد: «با توجه به چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی موجود در منطقه و به‌ویژه در عراق، نیازمند تشکیل دولتی قدرتمند هستیم تا توانایی حل مشکلات را داشته باشد.»

این مقام سیاسی درباره‌ی پست ریاست‌جمهوری گفت: «در میان چارچوب هماهنگی تنها نام دو نامزد کورد مطرح است: فواد حسین از "پارت دموکرات کوردستان" و نزار آمیدی از "اتحادیه میهنی کوردستان". با این حال، برای تعیین‌تکلیف این پست، بسیار مهم است که کوردها با اتحاد و یک‌صدایی پیش قدم شوند.»

رحیم عبودی در خصوص هشدارهای آمریکا و لیست اعلام‌شده از سوی واشینگتن مبنی بر عدم مشارکت برخی افراد در دولت آینده عراق، اظهار داشت: «آمریکا نظراتی در خصوص تقسیم پست‌ها دارد، اما ما خودمان درباره‌ی حاکمیت ملی تصمیم می‌گیریم.»

وی خاطرنشان کرد که پس از انتخاب رئیس‌جمهور، گفت‌وگوها با طرف آمریکایی در خصوص دولت آینده‌ی عراق آغاز خواهد شد. (لازم به ذکر است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال تحولات منطقه اتخاذ کرده است).