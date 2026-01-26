مظلوم عبدی از حمایت مسرور بارزانی از غرب کوردستان قدردانی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، تماس تلفنی برقرار کرد و در آن تلاشها برای آرام کردن اوضاع و روشن شدن وضعیت زندانیان داعشی را بررسی کردند.
فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، موضوع انتقال زندانیان داعشی به عراق و تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آرامش را بررسی کردهاند.»
در این تماس تلفنی، مسرور بارزانی بر تلاشهای دولت اقلیم کوردستان در چارچوب حمایت از خواهران و برادران خود در غرب کوردستان، تاکید کرد.
مظلوم عبدی، از حمایت مستمر دولت اقلیم کوردستان در این شرایط حساس، عمیقا قدردانی کرد و آن را بازتاب روحیه مشترک و احساس مسئولیت ملی در این شرایط دشوار توصیف کرد.
أجرينا اتصالاً مع السيد مسرور بارزاني @masrourbarzani، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، بشأن مساعي التهدئة ونقل معتقلي تنظيم داعش إلى العراق.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 26, 2026
وأكد السيد بارزاني الجهود التي بذلتها حكومة إقليم كردستان لدعمنا.
من جهتنا، عبّرنا عن تقديرنا العميق للدعم المتواصل الذي قدمته حكومته…
این در حالی است که با تشدید تنش در شمال سوریه، سرنوشت زندانیان داعشی در زندانهای آن کشور به موضوع مهمی برای ائتلاف بینالمللی، عراق و اقلیم کوردستان تبدیل شده است.
ب.ن