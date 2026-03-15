در حمله به فرودگاه بغداد ۴ نفر مجروح شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس واحد رسانهای امنیتی عراق، اعلام کرد که ساعت ۱۹:۰۰ امروز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶، فرودگاه بینالمللی بغداد و اطراف آن مورد اصابت پنج موشک قرار گرفته است.
فریق سعد معن، رئیس واحد رسانهای امنیتی عراق، گفت که در اثر حمله ۴ کارمند مجروح شدهاند.
بر پایه گزارش موشکها به نقاط زیر اصابت کردهاند:
１- مرکز فرودگاه بینالمللی بغداد.
２- تصفیهخانه آب.
３- اطراف پایگاه هوایی شهید علاء.
４- اطراف زندان مرکزی (کرخ).
رئیس واحد رسانهای امنیتی عراق، اظهار داشت که بعد از حمله، نیروهای امنیتی عملیات جستجو را آغاز کرده و توانستهاند سکوی پرتاب موشکها را شناسایی کنند که بر روی یک خودرو در منطقه رضوانیه در غرب بغداد بوده است.
ب.ن