در حمله به فرودگاه بغداد ۴ نفر مجروح شدند

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس واحد رسانه‌ای امنیتی عراق، اعلام کرد که ساعت ۱۹:۰۰ امروز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶، فرودگاه بین‌المللی بغداد و اطراف آن مورد اصابت پنج موشک قرار گرفته است.

فریق سعد معن، رئیس واحد رسانه‌ای امنیتی عراق، گفت که در اثر حمله ۴ کارمند مجروح شده‌اند.

بر پایه گزارش‌ موشک‌ها به نقاط زیر اصابت کرده‌اند:

１- مرکز فرودگاه بین‌المللی بغداد.

２- تصفیه‌خانه آب.

３- اطراف پایگاه هوایی شهید علاء.

４- اطراف زندان مرکزی (کرخ).

رئیس واحد رسانه‌ای امنیتی عراق، اظهار داشت که بعد از حمله، نیروهای امنیتی عملیات جستجو را آغاز کرده‌ و توانسته‌اند سکوی پرتاب موشک‌ها را شناسایی کنند که بر روی یک خودرو در منطقه رضوانیه در غرب بغداد بوده است.

ب.ن