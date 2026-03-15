وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان: تولید نفت به علت حملات شبهنظامیان متوقف شده است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان در پاسخ به وزارت نفت عراق، اعلام کرد که تولید نفت به علت حملات شبهنظامیانی که بغداد از آنها حمایت مالی و تسلیحاتی میکند، متوقف شده است.
یکشنبه ۱۵ مارس، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای خطاب به انظار عمومی اقلیم کوردستان و عراق، به بیانیه وزارت نفت دولت فدرال پاسخ داد.
در بیانیه وزارت منابع طبیعی آمده است: « دولت فعلی عراق از ماه ژانویه به بهانه استقرار سیستم آسیکودا، اقلیم کوردستان را تحت محاصره شدیدی قرار داده است و در چارچوب آن اجازه دسترسی بازرگانان کوردستان به دلار را نمیدهد. از آن زمان فعالیت بازرگانی متوقف شده است و بغداد حاضر نیست شرایط لازم را برای استقرار سیستم در اقلیم کوردستان فراهم کند، اگرچه ما از همان ابتدای بروز بحران برای آن درخواست کردهایم.»
بر پایه بیانیه: «شبهنظامیان و گروههای مسلح غیرقانونی کلیهٔ میادین و پالایشگاههای نفت، گاز و انرژی اقلیم را مورد هدف قرار دادهاند. در اثر این حملات تروریستی، روند تولید نفت کاملاً متوقف شده است و هیچ نفتی از تولیدات در اقلیم کوردستان باقی نمانده تا به خارج صادر شود.»
بیانیه میافزاید: «بغداد حاضر نیست با حملات تروریستی رویارو شود و از آن ممانعت کند. تاکنون هیچ اقدامی برای متوقف کردن آن مشاهده نشده است. مایه تعجب است که بخش بسیاری از این مهاجمان از بغداد حقوق میگیرند و مسلح میشوند و حمایت مالی میشوند، در حالیکه اختصاص حقوق مردم کوردستان همیشه به تعویق میافتد و مبلغی اختصاص داده میشود که از استحقاق لازم کمتر است.»
وزارت منابع طبیعی تأکید کرد: «اقلیم کوردستان از هر نظر آمادگی خود را برای کمک به خروج عراق و اقلیم از این بحران اعلام کرده است. بارها هم از بغداد درخواست کردهایم که برای حل تمامی این مسائل گفتوگوی سازنده را آغاز کند، اما مطالبات ما نادیده گرفته شده و تلاش شده است که یک دستور کار غیرقانونی بر اقلیم تحمیل شود.»
بیانیه خاطرنشان کرد: «ما آمادگی داریم برای اینکه تیمهای کارشناسی در راستای رسیدن به یک نتیجه سریع که به نفع سراسر عراق باشد، درباره نقاط مورد اختلاف گفتوگو کنند و بیش از این به اقلیم کوردستان ستم نشود.»
ب.ن