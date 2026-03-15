حمله به پایگاه ویکتوریا و مقر سازمان مبارزه با تروریسم عراق

اربیل (کوردستان۲۴) – گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که پایگاه ویکتوریا و مقر سازمان مبارزه با تروریسم عراق مورد هدف حملات راکتی قرار گرفت و چهار نفر در اثر آن مجروح شدند.

امروز یکشنبه ۱۵ مارس، گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که پایگاه ویکتوریا و مقر سازمان مبارزه با تروریسم عراق مورد حملاتی قرار گرفته که با استفاده از کاتیوشای ۱۰۷ انجام شده است.

بر پایه گزارش صدای انفجارهایی قوی در بغداد شنیده شده است و نیروهای امنیتی توانسته‌اند در رابطه با حملات یک خودرو را توقیف کنند که حامل شش کاتیوشای ۱۰۷ بوده است.

این حملات مرکز پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در داخل فرودگاه بغداد را نیز هدف گرفته است. در حملات همچنین از سه پهپاد استفاده شده است.

از طرفی دیگر گزارشگر کوردستان۲۴ در کرکوک گزارش داد که مقر حشدالشعبی در داقوق و مقر‌های تیپ ‍۱۶ آن و تیپ ۴۰ کتائب امام علی در کرکوک مورد حمله قرار گرفته‌اند.

ب.ن