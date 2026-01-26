وزیر اوقاف سوریه: پرزیدنت بارزانی دیدگاههای دولت دمشق و طرفهای کورد را به هم نزدیک کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر اوقاف سوریه، میگوید که اوضاع فعلی سوریه به سمت استقرار پیش میرود و تاکید کرد که آن کشور از جوامع و ملتهای مختلف تشکیل شده است.
امروز دوشنبه ۲۶ ژانویه، محمد ابوخیر شکری، وزیر اوقاف سوریه در مصاحبه با کوردستان۲۴، گفت: از پرزیدنت مسعود بارزانی به خاطر به هم نزدیک کردن دیدگاههای دولت دمشق و طرفهای کورد قدردانی میکنم.
وی افزود: شرایط فعلی سوریه به سمت استقرار پیش میرود. سوریه کشوری است که از جوامع و ملتهای مختلف تشکیل شده است.
همچنین تاکید کرد: مردم کورد در مجلس ملی نماینده خواهند داشت و به حقوق آنها احترام گذاشته میشود. کوردها مردمی عزتمند هستند و استانداری حسکه به آنها تعلق میگیرد و عید نوروز به عنوان یک مراسم میهنی معرفی شده است و علمای کورد به دمشق دعوت میشوند.
ب.ن