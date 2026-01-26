مکالمه تلفنی پرزیدنت بارزانی و تام باراک
اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی، محتوای مکالمه تلفنی بین پرزیدنت مسعود بارزانی و فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه را منتشر کرد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد:«عصر امروز دوشنبه ۲۶ ژانویه، پرزیدنت مسعود بارزانی و جناب تام باراک، فرستاده ویژه پرزیدنت ترامپ در امور سوریه، مکالمه تلفنی انجام دادند.»
بر پایه بیانیه:«در این مکالمه تلفنی، اوضاع و آخرین پیشامدهای منطقه به طور کلی و سوریه به طور اخص، بررسی شد و دو طرف بر اهمیت تداوم و حفظ آتشبس بین هَسَدَ و نیروهای دولت سوریه تاکید کردند. همچنین اهمیت ارسال کمکهای بشردوستانه به روژآوا، به خصوص کوبانی و اطمینان یافتن از تداوم ارسال کمکها، مورد توجه قرار گرفت.»
ب.ن