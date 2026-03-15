السودانی و السیسی پیامدهای تداوم جنگ برای منطقه را بررسی کردند

اربیل (کوردستان۲۴) – محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر تماس تلفنی برقرار کرد و دو طرف تحولات منطقه و پیامدهای تداوم جنگ برای ثبات منطقه را بررسی کردند.

یکشنبه ۱۵ مارس، دفتر رسانه‌ای محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در این گفت‌وگوی تلفنی بر اهمیت هماهنگی و همبستگی بین کشورهای عربی در راستای رفع بحران و حفظ امنیت و منافع مردم منطقه از طریق گفت‌وگو تأکید کردند.

السودانی و السیسی همچنین حملات به شهر‌های عراق را محکوم کردند و مخالفت شدید خود با حمله به نیروهای امنیتی عراق و تلاش‌ برای کشاندن عراق به جنگ را اعلام کردند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که دو طرف بر ضرورت تقویت کار مشترک در رویارویی با چالش‌های کنونی تأکید کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند که در راستای توقف جنگ و جلوگیری از گسترش آن که خطر بزرگی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آید، به وظیفه خود عمل کند.

