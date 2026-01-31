واشنتن پست: نادیدهگرفتن هشدار رئیسجمهور آمریکا توسط چارچوب هماهنگی در مورد مالکی
تنش در نشست سران شیعه پس از دریافت پیام تند دولت آمریکا
روزنامهی «واشنتن پست» روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در گزارشی اختصاصی از جزئیات نشستی محرمانه میان سران چارچوب هماهنگی پرده برداشت. بر اساس این گزارش، دولت رئیسجمهور آمریکا پیامی غیرمعمول و تند ارسال کرده که در آن مخالفت قاطع خود را با کاندیداتوری نوری مالکی برای پست نخستوزیری عراق اعلام کرده است.
در این نشست، عمار حکیم متن پیام دولت آمریکا را قرائت کرد که توسط جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا تحویل داده شده بود. پیام حاوی لحنی تهدیدآمیز بود: «تعیین نخستوزیر تصمیمی حاکمیتی برای عراق است، اما آمریکا نیز حق حاکمیتی دارد که بر اساس منافع خود تصمیم بگیرد چگونه با دولت آینده تعامل کند.» گفته میشود نوری مالکی پس از شنیدن این پیام شوکه شده است.
با وجود این هشدار صریح که در آن رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده بود «انتخاب مجدد مالکی تصمیمی بد برای عراقیهاست»، سران چارچوب هماهنگی همچنان بر کاندیداتوری وی اصرار دارند، هرچند برخی اعضا سکوت اختیار کردهاند. واشنتن هشدار داده است که در صورت وقوع این سناریو، تمامی کمکها به بغداد قطع خواهد شد.
قرار است سران چارچوب هماهنگی روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی تشکیل جلسه دهند.