مظلوم عبدی و ژان نوئل بارو در اربیل دیدار کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د) و هیئت همراه او که از روهلات عفرینی، فرمانده یگانهای مدافع زنان (ی.پ.ژ) و الهام احمد، رئیس مشترک اداره روابط خارجی مدیریت خودگردان، تشکیل شده بود، در اربیل با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه دیدار کردند.
مظلوم عبدی درباره این دیدار در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وزیر خارجه فرانسه، جزئیات توافق ۲۹ ژانویه بین (ه.س.د) و دمشق و رویارویی با داعش و نحوه حفاظت از خانوادهها و عناصر دستگیر شده داعش را بررسی کردهاند.
همچنین تاکید کرد که درباره ادغام نیروهای نظامی و امنیتی و حفظ حقوق مردم کورد در سوریه، گفتوگو کردهاند.
او در ادامه افزود که وزیر خارجه فرانسه بر اهمیت توافق بین (ه.س.د) و دولت سوریه و حمایت از روند فعلی تاکید کرده است.
تم مناقشة تفاصيل تنفيذ اتفاقية ٢٩ يناير، والاستمرار في مكافحة داعش وسبل حماية منشآت احتجازهم عوائل ومقاتلي داعش المعتقلين.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) February 5, 2026
حماية خصوصية المناطق الكردية وحماية حقوق الأكراد في سوريا.
دمج القوات العسكرية والأمنية بكافة تفاصيلها، بما فيها قوات حماية المرأة.
ركز الوزير الفرنسي على… pic.twitter.com/vhDfhk2zPg
روز پنجشنبه ۵ فوریه، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در یک سفر رسمی وارد اقلیم کوردستان شد و در اربیل با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان دیدار کرد.
دو طرف پس از دیدار، در یک کنفرانس خبری بر توسعه «شراکت راهبردی» بین اربیل و پاریس تاکید کردند.
ب.ن