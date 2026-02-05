5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه ایران، می‌گوید که با «حسن نیت» وارد مذاکره با آمریکا می‌شوند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، امروز جمعه ۶ فوریه، قبل از مذاکرات کشورش با آمریکا که قرار است در عمان برگزار شود، در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

عراقچی نوشت:«ایران با چشمانی باز و خاطره‌ای روشن از سال گذشته وارد دیپلماسی می‌شود.»

او تاکید کرد:«ما با حسن نیت وارد تعامل می‌شویم و بر دفاع از حقوق خود محکم ایستاده‌ایم.»

وزیر خارجه ایران، توضیح داد:«تعهدات باید محترم شمرده شوند. جایگاه برابر، احترام متقابل و منافع متقابل شعار نیستند، آنها یک ضرورت و ستون‌های یک توافق پایدار هستند.»

قرار است مذاکرات امروز جمعه در مسقط، پایتخت عمان برگزار شود، مذاکراتی که دور گذشته آن با حمله اسرائیل به ایران و وقوع جنگ ۱۲ روزه بین دو کشور متوقف شد.

کشورهای منطقه از ازسرگیری مذاکرات حمایت کرده‌اند تا از وقوع جنگی ویرانگر جلوگیری شود.

ب.ن