عراق سبز: آب چهار استان عراق برای آشامیدن آلودهترین است
نهاد «عراق سبز» میگوید آب مصرفی بغداد، واسط، میسان و بصره حاوی آلایندههای خطرناک
نهاد «عراق سبز» امروز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) در بیانیهای اعلام کرد چهار استان عراق به یک منبع مشترک آب متکیاند که بنا بر ادعای این نهاد، در آن مواد آلایندهی «بسیار خطرناک» برای سلامت انسان مشاهده شده است.
به گفتهی «عراق سبز»، استانهای بغداد، واسط، میسان و بصره آب آشامیدنی خود را از رود دجله تأمین میکنند؛ آبی که به ادعای این نهاد، دارای آلایندههای آلی خطرناک از جمله پسماندهای شیمیاییِ ناشی از پلاستیک و صنایع، «ترکیبات آلی فرار» (VOCs) و برخی سموم کشاورزی است؛ موادی که پاکسازی آنها دشوار توصیف شده است.
این نهاد مدعی شد آلایندههای یادشده میتواند با پیامدهایی مانند افزایش خطر سرطان، اختلالات غدد، آسیب به کبد و کلیهها و نیز تشدید آلودگیهای محیط زیستی همراه باشد.
«عراق سبز» همچنین اعلام کرد یکی از وزارتخانههای عراق به دستور نهادهای بالادستی دولت، ارزیابیای از کیفیت آب در بغداد انجام داده است؛ اما پس از آنکه نتایج «نگرانکننده» توصیف شد، انتشار جزئیات این گزارش انجام نشده است؛ در حالی که به گفتهی این نهاد، آب دجله منبع اصلی مصرف روزمرهی شهروندان در مناطق گستردهای از عراق به شمار میرود.