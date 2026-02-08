مکالمه تلفنی پرزیدنت بارزانی و تام باراک

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – محتوای مکالمه تلفنی پرزیدنت بارزانی و نماینده آمریکا در امور سوریه.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد:«روز یکشنبه ۸ فوریه، پرزیدنت مسعود بارزانی و جناب تام باراک، نماینده رئیس‌جمهور ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، مکالمه تلفنی انجام دادند.»

بر پایه بیانیه:«در این مکالمه تلفنی درباره اوضاع سیاسی منطقه به طور کلی و آخرین تحولات سوریه تبادل‌نظر شد. دو طرف در خصوص ضرورت تداوم تمام اقدامات برای جلوگیری از ناآرامی و جنگ و استقرار صلح در منطقه توافق‌نظر داشتند.»

در بیانیه آمده است:«در این مکالمه تلفنی دو طرف از نقش تاثیرگذار یکدیگر در برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی کردند. همچنین پرزیدنت بارزانی ضمن اینکه از نقش آمریکا تقدیر کرد، بر تداوم همپیمانی بین مردم کوردستان و آمریکا تاکید کرد.»

