اربیل (کوردستان۲۴) – به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، وزارت امور داخلی اقلیم، سه برج پیشرفته آتش‌نشانی و نجات را که هر یک ۱۰۰ متر ارتفاع دارد، برای دوائر دفاع مدنی در شهرهای اربیل، سلیمانیه و دهوک تامین کرده است. این اقدام همزمان با توسعه آپارتمان‌سازی و به منظور حفظ سلامت شهروندان ساکن آپارتمان‌ها، انجام شده است.

امروز یکشنبه ۸ فوریه، وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد: برج‌های آتش‌نشانی از کشور ایتالیا خریداری شده‌اند، به اقلیم کوردستان منتقل شده‌اند و هزینه آنها توسط وزارت امور داخلی تامین شده است.

در حال حاضر تیم‌های ویژه دفاع مدنی در استان‌های یادشده دوره چگونگی به‌کارگیری برج‌های آتش‌نشانی را می‌گذرانند، تا در صورت وقوع حوادث غیرمنتظره بتوانند برای نجات جان و مال شهروندان به خصوص در طبقه‌های فوقانی آپارتمان‌ها از آن استفاده کنند.

این برج‌های ۱۰۰ متری آتش‌نشانی برای اولین بار در سطح عراق، در اقلیم کوردستان راه‌اندازی می‌شوند.

وزارت امور داخلی اعلام کرده است که تجهیز تیم‌های دفاع مدنی ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک سیستم‌های آتش‌نشانی و نظارتی پهپادی برای تیم‌های دفاع مدنی تامین خواهد شد و این توان تیم‌ها را برای مهار آتش و سایر حوادث ارتقا می‌دهد.

