تحقیقات قضایی عراق دربارهی اعضای داعش منتقلشده از سوریه ۴ تا ۶ ماه طول میکشد
برخی از متهمان «بسیار خطرناک» بوده و به استفاده از سلاحهای شیمیایی متهماند
مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی وابسته به شورای عالی قضایی عراق، روز جمعه اعلام کرد تمامی جرایم اعضای داعش که از سوریه به عراق منتقل شدهاند، بهطور انحصاری بر اساس قوانین عراق رسیدگی میشود. این نهاد همچنین تأکید کرد پیش از تکمیل روند تحقیقات، بحثی دربارهی تحویل این افراد به کشورهایشان مطرح نخواهد بود.
علی ضیاء، معاون رئیس این مرکز، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت نشستی در شورای عالی قضایی به ریاست قاضی فائق زیدان برگزار شده و پروندهی تحقیق دربارهی متهمانی که از سوریه به عراق منتقل شدهاند، به دادگاه تحقیق کرخ اول سپرده شده است؛ دادگاهی که در پروندههای تروریستی صلاحیت دارد.
به گفتهی ضیاء، این دادگاه با افزایش شمار قضات، اعضای دادستانی و کارکنان اداری تقویت شده تا روند رسیدگی به این پروندهی گسترده را پیش ببرد. او پیشبینی کرد شمار متهمان به بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر برسد.
وی افزود این دادگاه از تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴) روند بازجویی و تحقیقات را آغاز کرده است. به گفتهی او، هرچند تحقیقات از ابتدا انجام میشود، اما حجم گستردهای از دادهها دربارهی جرایم داعش در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد. مرکز ملی همکاری قضایی نیز با هماهنگی نهادهای امنیتی، اتاق عملیات ویژهای تشکیل داده که بر پایه بانک اطلاعاتی جرایم داعش بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ فعالیت میکند.
این مقام قضایی تصریح کرد برخی از متهمان در شمار عناصر «بسیار خطرناک» و از رهبران داعش هستند و اتهاماتی چون نسلکشی و جنایت علیه بشریت علیه مؤلفههای عراقی، بهویژه ایزدیها، متوجه آنان است. همچنین در میان افراد تحت تحقیق، کسانی حضور دارند که به استفاده از سلاحهای شیمیایی در دوره تسلط داعش بر بخشهایی از عراق متهماند.
او افزود نزدیک به ۴۲ کشور اتباعی در میان این متهمان دارند، اما تمامی محاکمات صرفاً بر اساس قوانین عراق انجام خواهد شد. به گفته ضیاء، این افراد طی سالهای گذشته در سوریه فقط بازداشت بودهاند و هیچ روند بازجویی یا محاکمه رسمی برای آنان انجام نشده است.
مرکز یادشده در پایان اعلام کرد دستگاه قضایی عراق برای تکمیل این پرونده «با زمان رقابت میکند» و برآورد میشود روند تکمیل تحقیقات و بازجوییها بین ۴ تا ۶ ماه به طول انجامد.