پلیس بغداد از بازداشت دهها تبعهی خارجی به اتهام نقض قوانین اقامت خبر داد
۹۸ نفر در یک عملیات امنیتی بازداشت شدند
فرماندهی پلیس بغداد اعلام کرد در چارچوب یک عملیات امنیتی، دهها تبعهی عرب و خارجی به اتهام نقض قوانین اقامت بازداشت شدهاند.
در بیانیه پلیس آمده است این عملیات گسترده برای نظارت بر کارگران خارجی و در راستای تقویت امنیت و اجرای قوانین جاری انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، شامگاه روز یکشنبه، در جریان این عملیات ۹۸ نفر که شرایط اقامت و مدارک هویتی را رعایت نکرده بودند، بازداشت شدند. پلیس اعلام کرد تمامی افراد بازداشتشده در مراکز پلیس نگهداری میشوند تا روندهای قانونی درباره آنان تکمیل شود.
پلیس بغداد پیشتر نیز از بازداشت ۱۲۶ نفر به دلیل نقض مقررات اقامت، از میان اتباع عرب و خارجی، خبر داده بود.
در تحولی مرتبط، فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق نیز روز یکشنبه اعلام کرد ۱۵ تبعه خارجی را که با گذرنامههای آسیایی تلاش داشتند بهصورت غیرقانونی از مرزهای اداری استانهای سلیمانیه و واسط عبور کنند و به شکل قاچاق وارد عراق شوند، بازداشت کرده است.