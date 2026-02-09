یاشار گولَر: آنکارا در شرایط فعلی تصمیمی برای عقب‌نشینی ندارد

2 ساعت پیش

یاشار گولَر در گفت‌وگو با روزنامه‌ی «حریت» گزارش‌ها درباره‌ی خروج نیروهای ترکیه از سوریه را رد کرده و گفته است آنکارا در شرایط فعلی تصمیمی برای عقب‌نشینی ندارد.

یاشار گولَر، وزیر دفاع ترکیه، در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی «حریت» گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی خروج نیروهای ترکیه از خاک سوریه را رد کرد و گفت در حال حاضر «هیچ تصمیم و دستورکار مشخصی» برای عقب‌نشینی وجود ندارد.

وزیر دفاع ترکیه همچنین درباره‌ی احتمال ادغام نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (قسد) در ساختار ارتش سوریه و پیامدهای آن بر وضعیت امنیتی گفت که آنکارا سناریوهای مختلف را در محاسبات خود در نظر دارد.

او افزود اگرچه به گفته‌ی او «نشانه‌ی روشنی» از بازگشت تهدیدهای تروریستی دیده نمی‌شود، اما این به معنای پایان‌یافتن کامل خطرات نیست و ترکیه اقدامات امنیتیِ خود را ادامه خواهد داد.

بر اساس اظهارات نقل‌شده از گولَر، ترکیه خروج از سوریه را مشروط به «خروج کامل گروه‌های مسلح خارجی» و «تضمین ثبات فراگیر» دانسته و گفته است تنها در آن صورت درباره‌ی عقب‌نشینی تصمیم‌گیری خواهد شد.